Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Avustralya’da milliyetçi vekilden ‘burka protestosu’

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

Avustralya’da milliyetçi Tek Ulus Partisi senatörü Pauline Hanson, partisinin ülkede burkanın yasaklanmasına dair verdiği önerge öncesi mecliste burka giydi. (Fotoğraf: Reuters)

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...