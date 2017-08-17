Avustralya’da milliyetçi vekilden ‘burka protestosu’

Avustralya’da milliyetçi Tek Ulus Partisi senatörü Pauline Hanson, partisinin ülkede burkanın yasaklanmasına dair verdiği önerge öncesi mecliste burka giydi. (Fotoğraf: Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Avustralya’da milliyetçi Tek Ulus Partisi senatörü Pauline Hanson, partisinin ülkede burkanın yasaklanmasına dair verdiği önerge öncesi mecliste burka giydi. (Fotoğraf: Reuters)
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