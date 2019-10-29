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Yaramazlara biraz batar!

Avustralya’da köpekbalığı saldırısına uğrayan iki turist yaralandı

Avustralya’nın Queensland eyaletinde şnorkelle dalan iki Britanyalı turist köpekbalığı saldırısına uğradı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Alistair Raddon (28) ve Danny Maggs’in (22), eyaletin gözde turizm merkezlerinden Whitsunday Adaları’nda saldırıya uğradığı açıklandı. Botla sahile götürülen ve ilk müdahaleleri yapılan iki turist de bacaklarından yaralandı.

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İlk müdahalenin ardından ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan Raddon ve Maggs’in hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Avustralya’da bu yıl 10 kişi köpekbalığı saldırısına uğrayarak yaralandı.

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