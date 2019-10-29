Avustralya’da köpekbalığı saldırısına uğrayan iki turist yaralandı

Avustralya’nın Queensland eyaletinde şnorkelle dalan iki Britanyalı turist köpekbalığı saldırısına uğradı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Alistair Raddon (28) ve Danny Maggs’in (22), eyaletin gözde turizm merkezlerinden Whitsunday Adaları’nda saldırıya uğradığı açıklandı. Botla sahile götürülen ve ilk müdahaleleri yapılan iki turist de bacaklarından yaralandı.

Reklam

İlk müdahalenin ardından ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan Raddon ve Maggs’in hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Avustralya’da bu yıl 10 kişi köpekbalığı saldırısına uğrayarak yaralandı.