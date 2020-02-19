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Yaramazlara biraz batar!

Avustralya’da iki uçak havada çarpıştı: Dört kişi hayatını kaybetti

Avustralya’nın Victoria eyaletinde, havada eğitim uçuşu yapan iki uçağın çarpışması sonucunda dört kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: ABC

Çift motorlu iki uçağın Melbourne kentinin kuzeyindeki Mangalore Havalimanı yakınlarında çarpıştığı belirtildi. Polis sözcüsü, ilk belirlemelere göre sis nedeniyle pilotların görüş mesafesinin düştüğünü ve kazanın bundan kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

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10 yıldır ilk kez havada iki uçağın çarpıştığını belirten sözcü, uçakların ikisinde de ikişer kişi olduğunu söyledi.

1219 metre yükseklikten yere çakılan uçakların enkazında çalışma ve incelemelerin sürdüğü belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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