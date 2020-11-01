Avustralya’da, hazirandan beri ilk defa ‘corona’ vakası görülmedi

‘Corona’dan dolayı 907 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da, beş ayın ardından ilk kez yeni vaka görülmedi.

Fotoğraf: Reuters

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 9 Haziran’dan beri ülke genelinde ilk kez ‘corona’ vakasına rastlanmadığını duyurdu.

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Virüse karşı ülke genelinde verilen mücadeleden övgüyle bahseden Hunt, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ”Bugün, Avustralya çapında bulaş sayısı sıfır olarak kaydedildi. Harika sağlık hizmetimize, sağlık çalışanlarımıza ve her şeyden önce Avustralya halkına teşekkür ederiz.”

İlk Covid-19 vakasının 25 Ocak’ta görüldüğü ülkede, virüse yakalanan 27 bin 596 kişiden 25 bin 98’i sağlığına kavuştu. 17’si hastanelerde tedavi gören toplam aktif vaka sayısı ise 198.