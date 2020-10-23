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Yaramazlara biraz batar!

Avustralya’da çocuk istismarı: Polis 44 şüpheliyi tutukladı, 16 çocuğu da kurtardı

Avustralya Federal Polisi’nin (AFP) yaptığı açıklamaya göre, Avustralya Çocuk İstismarıyla Mücadele Merkezi (ACCCE) tarafından koordine edilen operasyonlarda, yaşları 19 ile 57 arasında değişen 44 erkek şüphelinin, çocuk istismarı görüntülerini içeren materyaler bulundurdukları ve bunları ürettikleri gerekçesiyle yakalandığı bildirildi.

Operasyonların, internette paylaşılan görsellerin bir yıl süren takibi sonrasında düzenlendiğini belirten AFP, Molto adı verilen operasyonda 16 çocuğun da zarar görmekten kurtarıldığını belirtti.

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Polis, hepsi çocuk istismarına ilişkin materyal bulundurmak veya üretmekle ilgili, toplam 350 ayrı suçlamada bulundu.

AFP’den Komiser Reece Kershaw, bu tür durumlarda kurbanların tespit edilmesi ve kurtarılmasının ‘zamana karşı bir yarış’ olduğunu söyledi.

ACCCE’nin çocukları cinsel tacizden kurtarmaya kararlı olduğunu vurgulayan Kershaw, “Araştırmacılarımız, görüntüleri piksel piksel inceleyerek titizlikle ipuçlarını arıyorlar ve asla pes etmiyorlar. Çocuk istismarına ilişkin materyalleri görüntülemek, dağıtmak veya üretmek suçtur. Çocuklar meta değildir, AFP ve ortak kurumları suçluları tespit etmek ve kovuşturmak için 24 saat çalışmaktadır.” dedi.

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AFP, bu yıl, Avustralya’da olmayan 67 çocuk da dahil olmak üzere, 134 çocuğu istismarından kurtardığını söyledi.

İnşaat, ulaşım, kolluk kuvvetleri ve konaklama alanlarında çalıştıkları belirtilen zanlıların gelecek günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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