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Yaramazlara biraz batar!

Avustralya’da bir kişide mutasyon görüldü, kentte üç günlük kısıtlama kararı alındı

Avustralya’nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane’de, bir kişide Britanya’da rastlanan corona virüsü mutasyonu görüldü. Kentte üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Kısıtlama öncesinde kentteki marketlerin önünde kuyruklar oluştu. Fotoğraf: Reuters

İlk dalga sonrasında az sayıda vaka görülen Brisbane’deki yetkililer, bir temizlik işçisinde görülen mutasyonun bulaşma riskini artırabileceğinden çekindiklerini ve bu nedenle kısıtlama kararı aldıklarını açıkladı.

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Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, bugün başlayan kısıtlamanın kentin, nüfusun yoğun olduğu beş bölgesi için geçerli olduğunu belirterek, “Şimdi üç gün kısıtlama uygulamak gelecekte 30 gün uygulamamızın önüne geçecektir” dedi.

Üç gün süreyle sadece sağlık hizmetine gereksinim duyanlar ve elzem ihtiyaçları olanlar alışveriş için dışarıya çıkabilecek.

Kentte kısıtlama uygulanan bölgelerde ilk defa evden dışarı çıkanlara maske zorunluluğu da getirildi.

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Avustralya’da 28 bin 547 vaka görüldü, 909 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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