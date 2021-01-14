Avustralya’da bir adam kayıp kedisini bulmak için askeri teçhizat ile hayvan barınağını bastı

Avustralya’da bir mahkeme, Melbourne şehrinde bir hayvan barınağına askeri teçhizat ile baskın yapmakla suçlanan adamın, kedisini bulmaya çalıştığını duyurdu.

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

Polis, Tony Wittman isimli adamın pazartesi günü Melbourne şehir barınağını aradığını, ancak kendisine ‘kayıp kediyi almak için ertesi sabaha kadar beklemesi gerektiği’ söylendiğini aktardı.

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Wittman’ın, o gün barınağa tamamen kamuflaj giysileri ile kaplı bir halde, askeri teçhizatla baskın yaptığı ve bir çalışana silah doğrulttuğu iddia edildi.

İddiaya göre, Wittman, çalışanı bağlayarak kedilerin nerede tutulduğunu bilmek istedi. Daha sonra sığınaktan ayrıldığı ve kıyafetlerini ve silahlarını evinin yakınına gömdüğü bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, baskın sırasında hiçbir hayvan kaçırılmadı veya zarar görmedi.

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Mahkeme, Paul Wittman’ın ertesi gün hayvanı geri almak için barınağa döndüğünü, polis tarafından gözaltına alındığını ve baskını itiraf ettiğini aktardı.

Wittman’ın, polise söz konusu kedinin birçok kez ‘kendisini hayatta tuttuğunu’ söylediği bildirildi.

Kıdemli bir polis memuru mahkemede, Paul Wittman’ın ‘beklemesi halinde, kedi ile muhtemelen sadece 10 saat ayrı kalacağını’, bunun yanında saldırganın eskiden orduda olduğunu ancak ‘verimli hizmet veremediği için’ terhis edildiğini söyledi.

Wittman’ın avukatı ise, kendisinin ‘travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını’ belirtti.

Paul Wittman, kefaletle serbest bırakıldı fakat nisan ayında tekrar mahkemeye çıkarılacak.