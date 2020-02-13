Avustralya’da aylardır devam eden yangınlar nihayet kontrol altına alındı

Avustralya’da aylardır devam eden ve ülkeyi cehenneme çeviren yangınlar, şiddetli yağışın da etkisiyle kontrol altına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Ekim ayında başlayan mevsimsel yangınlar itfaiyenin yoğun çabalarına rağmen kontrol altına alınamıyordu. En az 17 kişinin ve 800 milyon hayvanın ölümüne neden olan Yeni Güney Galler eyaletindeki yangınların ilk kez kontrol altına alındığı belirtildi.

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5.4 milyon hektarlık alana zarar veren yangında habitatları zarar gören 100’ün üzerinde hayvan türü acil yardım ihtiyacı olan canlı kategorisine alındı.

İtfaiyeden bir yetkili bütün yangınların söndürülmediğini, eyaletin güneyinde hala 20 aktif yangın olduğunu ancak hepsinin kontrol altına alındığını duyurdu.

Sidney ve çevresinde etkili olan son 30 yılın en şiddetli sağanak yağışı, yangınların kontrol altına alınmasına yardımcı oldu. Ancak yağışlar bazı bölgelerde sele neden olurken 100 binin üzerinde kişiyi de elektriksiz bıraktı.