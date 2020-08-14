20 yaşındaki genç ‘corona’dan öldü

Avustralya’nın Victoria eyaletinde Covid-19’dan hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin, ülkede virüsten ölen en genç kişi olduğu açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 14 kişi arasında 20 yaşında erkek hastanın da bulunduğunu açıkladı.

Reklam

Avustralya’da Covid-19 kaynaklı en genç ölümün yaşanması üzerine, hayatını kaybeden gencin başka bir sağlık sorununun olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyleyen Andrews, “Bunu belirleyecek tek kişi adli tıp yetkilisidir” ifadelerini kullandı.

Eyalette hayatını kaybeden diğer 13 hastanın, 80 ila 90 yaş aralığında ve yedisi kadın altısı erkekten oluştuğunu bildiren Andrews, can kaybının 289’a yükseldiği Victoria’da 372 kişinin daha virüse yakalandığını söyledi.

Victoria eyaletinde 14 kişinin daha virüsten hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 375’e yükseldi.