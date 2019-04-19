Avustralya’da 14 aylık bebeği yabani köpek kaçırdı; babası kurtardı

Avustralya’nın Queensland eyaletine bağlı Fraser Adası’nda anne-babasıyla kamp yapan 14 aylık bebek, karavandan iki dingo (yaban köpeği) tarafından kaçırıldı. Babasının hayvanın dişlerinin arasından kurtardığı bebek helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Aile uyurken karavana giren dingolar tarafından ormanlık alana sürüklenen bebeğin kafatasında çatlak, kafası ve boynunda kesikler olduğu belirtildi.
Olay yerine giden ilk yardım çalışanları, “Anne-babası uykularının arasında bir ağlama sesi duymuş. Babası hemen dışarı fırlayıp oğlunu kurtarmış” dedi.
Korucu Daniel Clifton ise şunları söyledi: “Dingolar insanlarla yakın temas içinde olunca bazen davranış biçimleri değişebiliyor. Agresifleşebiliyorlar. Kamp yapanları uyarmak gerekiyor. Dingolara yaklaşmasınlar, yiyecek vermesinler ve çitlerle örülü bir bölgede değillerse çocuklarını gözlerinin önünden ayırmasınlar.”
Bunun bu yıl Fraser Adası’ndaki üçüncü dingo saldırısı olduğu belirtildi.