Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avustralya’da 14 aylık bebeği yabani köpek kaçırdı; babası kurtardı

Avustralya’nın Queensland eyaletine bağlı Fraser Adası’nda anne-babasıyla kamp yapan 14 aylık bebek, karavandan iki dingo (yaban köpeği) tarafından kaçırıldı. Babasının hayvanın dişlerinin arasından kurtardığı bebek helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Guardian

Aile uyurken karavana giren dingolar tarafından ormanlık alana sürüklenen bebeğin kafatasında çatlak, kafası ve boynunda kesikler olduğu belirtildi.

Reklam

Olay yerine giden ilk yardım çalışanları, “Anne-babası uykularının arasında bir ağlama sesi duymuş. Babası hemen dışarı fırlayıp oğlunu kurtarmış” dedi.

Korucu Daniel Clifton ise şunları söyledi: “Dingolar insanlarla yakın temas içinde olunca bazen davranış biçimleri değişebiliyor. Agresifleşebiliyorlar. Kamp yapanları uyarmak gerekiyor. Dingolara yaklaşmasınlar, yiyecek vermesinler ve çitlerle örülü bir bölgede değillerse çocuklarını gözlerinin önünden ayırmasınlar.”

Bunun bu yıl Fraser Adası’ndaki üçüncü dingo saldırısı olduğu belirtildi.

Reklam

SON HABERLER

Canan Kaftancıoğlu olayı ve çöpe giden analizler

Bu seçim başarısında İmamoğlu’nun çok kısa süre içinde seçmene benimsettiği siyasi tarzının kuşkusuz belirleyici bir rolü var. Bunun yanında, İmamoğlu’na bu yolu açan ve mazbatayı getiren ve herkesin üzerinde mutabık olduğu iki isim daha var: Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...