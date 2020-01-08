Avustralya’da 10 bin deve vurularak öldürülecek

Avustralya’da yaklaşık 10 bin deve, su kaynaklarını tükettikleri gerekçesiyle ‘profesyonel nişancılarca’ öldürülecek.

Fotoğraf: voiceoftheisland.com

Avustralya’daki ‘Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara’ (APY) bölgesinin yetkililerinin açıklamasına göre, ‘develerin yerel Aborjin halkına ve altyapıya zarar vermesi, beş kilometre öteden su kaynaklarını bulabilmesi ve yerleşim alanlarını tahrip etmesi nedeniyle’ böyle bir karar alındı.

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APY yönetim kurulu üyesi Marita Baker’ın The Australian Newspaper’daki açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İğrenç bir sıcak ve rahatsız edici koşullar içinde mahsur kaldık. İyi bir durumda değiliz, çünkü develer buraya geliyor, çitlerimizi kırıyor, evimizin etrafını çevreliyor ve havalandırma vasıtasıyla suyumuza ulaşmaya çalışıyor.”

Yetkililer, Güney Avustralya’nın kuzeybatısında yer alan bölgedeki develerin çarşamba gününden başlayarak beş gün boyunca öldürüleceğini belirtti.

APY bölgesinde yaklaşık 2 bin 300 insan yaşarken, Avustralya’da her yıl sayısı artan develerin nüfusunun 1 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

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Avustralya’nın sahil kasabalarında etkili olan ve yerleşim yerlerinin etrafını saran yangınların başladığı eylül ayından bugüne kadar 13 kişi hayatını kaybetti, beş kişi de kayboldu. Tüm ülkeyi saran yangınları söndürme çalışmaları hala sürüyor.