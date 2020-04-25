Avustralya ve Yeni Zelandalılar Anzak Günü’nde atalarını ‘evde’ andı

Covid-19 salgını, bu yıl binlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalıyı, 25 Nisan Anzak Günü’nde ‘evde’ kalmaya mecbur etti. Şafak vakti kapılarının önüne çıkan iki halkın fertleri atalarını mum yakarak ve dua ederek andı.

Fotoğraf: Canberra Times

Her yıl Çanakkale Kara Savaşları’nın yıldönümünde atalarını anmak üzere Türkiye’ye gelen binlerce Anzak torunu bu yıl gelemezken, ülkelerindeki törenler de iptal oldu veya katılım kısıtlaması getirildi.

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 1’inci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Britanya’nın yanında savaşa giren Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu’nun Gelibolu Yarımadası’na asker çıkardığı 25 Nisan’ın yıldönümünde yapılan törenlerin ilk kez iptal edildiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

“Bu, büyük hayalkırıklığı ve üzüntüye neden oldu” diyen Ardern de ülkesindeki binler gibi saygı duruşunda bulundu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise başkent Kanberra’daki Savaş Anıtı’nda çok az sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen törene katıldı. Tören, TV’den canlı yayınlandı.