Avustralya vatandaşı IŞİD’li sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu ‘yabancı terörist savaşçının’ (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün bir Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.”

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Ekim ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşına kadar IŞİD’lilerin büyük bölümünü ülkelerine göndermiş olacaklarını söylemişti. Bakan, “Ülkeler belli… İrlanda, Hollanda gibi bazı ülkelere gönderilecek” demişti.