Avustralya teste alternatif geliştirdi: Vaka sayısını atık sudan tespit edecek

Avustralya işlenmemiş atık suyu test ederek corona virüsünün yayılımını tespit edecekleri yeni bir uygulamayı devreye sokuyor. Pilot bölgede başarılı olan test daha geniş ölçekte uygulanacak.

Fotoğraf: Reuters

Ulusal bilim ajansı CSIRO ve Queensland Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, bir gözetim sistemi oluşturarak yetkililere virüs kısıtlamalarını ne zaman kaldırabileceğine dair fikir verecek.

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Bu yeni uygulama yasa dışı uyuşturucu tespiti için güvenlik güçlerinin kullandığı hali hazırda var olan bir sistemi kullanacak.

Queensland’de yapılan pilot çalışmada bilim insanları iki atık su arıtma tesisinden aldıkları örnekte yeni tip corona virüsünde bulunan bir gen parçacığını tespit etmeyi başardı.

Yöntem daha geniş ölçekte kullanılarak atık su numunelerinden belli bir bölgede enfekte olan yaklaşık kişi sayısına ulaşılacak. Böylece tek tek insanları test etmeye gerek kalmayacak. Şu anda ülkede her gün binlerce test yapılıyor.

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CSIRO direktörlerinden Paul Bertsch, bu projenin sorunlu bölgeleri belirleyerek hükümete ülke çapında evde kalma önlemlerini rahatlatmasına yardımcı olacağını söyledi. Böylece sorunlu bölgede olmayan vatandaşların evlerinden çıkmasına izin verilecek. Önlemler kademeli olarak kaldırılırken bu yöntemle gözetimin sürmesi sağlancak. Ulusal ölçekte testelerin birkaç hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

Avustralya’da alınan sıkı tedbirler sayesinde yeni vaka sayısı önemli ölçüde azaldı. Ülkede 6 bin 500 vaka, 63 ölü var.

Sağlık Bakanı Greg Hunt atık su numunelerini test etme yöntemiyle daha geniş alanlardaki Covid-19 vakalarının tespit edilebileceğini söyledi.

Konvensiyonel testin daha zor uygulandığı, özellikle ülkenin kırsal kesimlerinde yaşayanlar için bu yöntemin çok faydalı olacağı öngörülüyor.

‘Konvensiyonel testlerden daha hızlı bir yöntem’

Bertsch atık su testinin günlük olarak uygulanabileceğini, atık su arıtma tesislerinden alınan örneklerin ilerleyen günlerde mahallelerdeki kanalizasyonlarda da alınabileceğini belirtti.

Bertsch ayrıca Çin’deki verilerin virüsün üç gün içinde dışkıdan tespit edilebileceğini gösterdiğini, bunun konvensiyonel test yoluyla tespitten daha hızlı olduğunu söyledi.