Avustralya mahkemesinden Google’a: Diş hekimi hakkında kötü yorum yapılan hesabın sahibini açıkla

Avustralya’daki bir mahkeme, arama motoru Google’ın, bir diş hekimi hakkında olumsuz yorum yapılan, gerçek kimlik bilgisi içermeyen hesabın sahibinin adını açıklamasını istedi.

Fotoğraf: Reuters

Melbourne kentinde yaşayan diş hekimi Matthew Kabbabe, ‘CBsm 23’ adıyla, gerçek kimliğini açıklamadan hesap açan kişinin, kendisi hakkında “Uzak durun, çok beceriksiz” yazarak işini etkilediği gerekçesiyle Google’a hesabın kime ait olduğunu sordu. Ancak, firma Kabbabe’ye olumsuz yanıt verdi. Yanıtta, ayrıca, “Burada araştırılacak bir şeş görmüyoruz” dendi.

Reklam

Kabbabe, bunun üzerine hukuki mücadele başlattı. Hakaret davası açabilmesi için önce hesabın kime ait olduğunun açıklanmasına ilişkin karar çıkması gerekiyordu. Mahkemenin hakimi, Kabbabe’nin talebini haklı bularak, firmanın, hesabın sahibinin adı, telefon numarası, nerede yaşadığına dair bilgileri açıklamasına hükmetti.

Kabbabe’nin avukatı, kararı, “Bu küçük iş yerleri için internet üzerinde yapılan karalamalar göz önüne alındığında dönüm noktası olacak bir karar” diyerek yorumladı ve Google yönetiminin hakaret içeren mesajları yayınlama konusunda daha sorumlu ve dikkatli davranması gerektiğini savundu.

Kötü yorumları konusunda istekli olmayan ancak geçmişte mahkeme kararıyla bazılarını kaldırmak zorunda kalan Google’dan henüz bir yanıt gelmedi.