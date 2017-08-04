Avustralya: IŞİD’in Türkiye’den gönderdiği bombayla yapacağı saldırıyı önledik

Avustralya polisi, Sydney kentinde iki IŞİD’linin yakalandığını ve bu kişilerin Türkiye’de bulunan bir IŞİD’linin gönderdiği patlayıcıyla bir yolcu uçağına saldırı düzenlemeyi planlamakla suçlandıklarını açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre basın toplantısı düzenleyen Avustralya Federal Emniyet Müdür Yardımcısı Michael Phelan, dokuz yaşındaki Halid Hayat ve 32 yaşındaki Mahmud Hayat adlı erkek kardeşlerin yakalandığını duyurdu.

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İkilinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ulusal havayolu şirketi Etihad’a ait bir yolu uçağına saldırı düzenlemeyi planladıklarını belirten Phelan, kalabalık ve kapalı bir mekanda zehirli kimyasal yaymayı da düşündüklerini ifade etti.

Saldırı hazırlığının IŞİD’den ilham ve talimat alınarak yapıldığını dile getiren Phelan, “Avustralya toprakları üzerinde bugüne kadar yapılması düşünülen en karmaşık saldırı girişimlerinden biri” diye konuştu.

İkilinin saldırı planı

Avustralya emniyetinden edinilen bilgiye göre saldırı planı şöyle: Türkiye’de bulunan bir IŞİD yöneticisi, Türkiye’den kargo uçağıyla Avustralya’ya patlayıcı gönderdi. İkili ise bunları kullanarak bomba hazırladı.

Etihad Havayolları’nın 15 Temmuz’da Sydney’den Abu Dhabi’ye yapacağı tarifeli sefere saldırı düzenlemeyi planlayan ikilinin, uçağa bombayı kıyma makinesi içine yerleştirerek sokmaya çalıştıkları ancak bavulun ağır olmasından ötürü kabin içine alınmadığı belirtildi.

Bunun üzerine Halid Hayat’ın kabin içine alınmayan bavulla birlikte alandan ayrıldığı kaydedildi.

İkilinin kalabalık bir yerde zehirli hidrojen sülfür gazını yayacak bir bomba ile ikinci bir saldırı hazırlığında olduğunu da söyledi.

İkilinin ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.