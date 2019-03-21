Avustralya basını: Anzak Günü anma töreni Erdoğan’ın sözleri yüzünden iptal olabilir

Avustralya basını Çanakkale’de hayatını kaybeden Avustralya ve Yeni Zelandalı askerler için her yıl 24 Nisan’ı 25 Nisan’a bağlayan şafak vaktinde düzenlenen Anzak Günü ‘Şafak Ayini’ anma töreninin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avustralyalılara karşı ‘tehditlerinin’ ardından iptal olabileceğini yazdı.

Kaynak: 7 News

Yeni Zelanda’da 50 kişinin hayatını kaybettiği ve ırkçı sebeplerle gerçekleşen terör saldırısının ardından Erdoğan, seçim konuşmalarında saldırıyı eleştirirken Yeni Zelanda hükümetine yönelik de açıklamalar yapmış ve 1’inci Dünya Savaşı’na atıfta bulunarak Yeni Zelanda ve Avustralya’da hem kamuoyundan hem de siyasetçilerden tepki çeken bazı sözler sarfetmişti.

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7 News can reveal that the Dawn Service at Gallipoli is under the threat of cancellation in the wake of the Turkish President's threats of violence against Australians. @Riley7News #auspol #7News pic.twitter.com/2ZTQsotkII — 7 News Sydney (@7NewsSydney) March 21, 2019

7 News’de yer alan haberde Erdoğan’ın 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’nde yaptığı konuşmadan şu kesite de İngilizce altyazılı olarak yer verildi: “Dedeleriniz geldi buraya ve bizi gördüler. Kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutlarla geri döndü. Aynı niyetle gelecekseniz bekleriz. sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız. Kıyamete kadar burada olacağız. İstanbul’u Konstantinapol yapamayacaksınız.”

Avustralya Başbakanı Scott Morrison bu konuşmanın bir pervasızlık olduğunu dile getirmiş ve sözlere açıklık getirilip geri alınmasını talep etmişti. Morrison ayrıca Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını da gözden geçireceğini belirtmişti.

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Tur operatörleri ise bunun Şafak Ayini turizmini etkilemeyeceğini bekliyordu. Mat McLachlan Battlefield Tours isimli tur şirketi, Türkiye cumhurbaşkanı ile Avustralya başbakanı arasındaki sözlü kavgaya fazla önem vermediklerini belirtmiş, The Guardian’a verdiği söyleşide “İnsanlar cumhurbaşkanının sözlerinin tüm Türkiye’nin görüşlerini temsil etmediğini anlayacak kadar zeki” demişti.