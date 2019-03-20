Avustralya başbakanından Erdoğan’a: O sözler pervasız, geri alın

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale töreninde yaptığı konuşmanın bir pervasızlık olduğunu dile getirerek Türkiye’nin Canberra Büyükelçisi’ne durumu iletti.

Scott Morrison. Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, 18 Mart deniz zaferinin yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’da 50 müslümanın camide öldürülmesi olayına atıfta bulunarak şöyle demişti: “Çanakkale’den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki, mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de anladık (…) İstanbul’u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.”

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Çanakkale’de 104 yıl önce savaşmaya gelen Anzak askerlerinin kastedildiği Erdoğan’ın sözleri, Anzak torunlarının yaşadığı Yeni Zelanda ve Avustralya’da sıkıntı yarattı.

AFP’nin aktardığına göre Avustralya Başbakanı Morison, Türkiye’nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç’u çağırarak rahatsızlığını iletti ve konuya açıklık getirilmesini istedi.

‘Pervasızlık’

Konuyla ilgili bir açıklama da yapan Morrison“Türkiye Erdoğan’ın sözlerinin Avustralyalılar için çok rencide edici olduğunu ve böylesine hassas bir ortamda sarf edilmesinin pervasızlık olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Büyükelçi ile yaptığı görüşmede kendisine sunulan gerekçeleri de kabul etmediğini belirten Morrison, ilişkilerin gözden geçirilmesi konusunda “Tüm seçenekleri” değerlendireceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının gözden geçirileceğini de belirten Morrison, “Bu sözlere açıklık getirilmesini ve geri alınmasını bekliyorum ve bunu talep ettim. Atatürk, ülkesini modern ve kucaklayıcı bir ulusa dönüştürmek istiyordu. Bu sözlerin bu ruhla bağdaşmadığını düşünüyorum” diye konuştu.



