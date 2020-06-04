Avustralya başbakanı hükümetin destek paketini açıklarken vatandaş böldü: Çimlerime basmayın

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Covid-19 salgınından etkilenen inşaat sektörünü canlandırma paketini gururla açıklarken bir vatandaşın bağırışyla konuşması bölündü: “Çimlerime basmayın!”

Fotoğraf: Reuters

Başbakan Scott, hükümetin inşaat sektörüne destek olmak amaçlı 700 milyon Avustralya doları (yaklaşık 3 milyar 240 milyon lira) harcayacağını açıklamak üzere gazetecileri başkent Kaberra’nın dışında yer alan Googong isimli banliyö bölgesinde topladı. Burada bir inşaat sahası önünde ‘Avustralya rüyası’ diye tanımladığı ev sahibi olmayı destekleyen paketi anlattığı sırada konuşması arkalarında bulunan evden çıkan bir vatandaş tarafından bölündü.

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“Herkes çimlerimin üstünden çekilebilir mi? Yeni ektim” diye bağıran vatandaşa başbakan Scott baş parmağını havaya kaldırarak “Tamamdır” yanıtı verdi. Daha sonra gazetecileri biraz öne alıp ‘Avustralya rüyası’nı anlatmaya devam etti.