Avustralya Açık’ta yangın etkisi: Öksürük krizi sonrası tenisçi maçı bıraktı

Avustralya Açık’ta dün eleme maçları oynandığı sırada Sloven tenişçi Dalila Jakupovic dumandan etkilenerek öksürük krizi yaşadı. Nefes almakta zorlanan oyuncu yere yığılması sonrası maçı bıraktı.

Avustralya’da en az 27 kişinin ve 1 milyara yakın hayvanın ölümüne neden olan ve hala devam eden yangınlar, dünyanın en önemli spor etkinliklerinden Avustralya Açık’ı da etkiledi.

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Dün Stefanie Voegele ile Dalila Jakupovic arasında oynanan eleme maçı sırasında Sloven oyuncu nefes almakta zorlanarak öksürük krizine girdi. Dizlerinin üzerine yığılan oyuncu maça devam edemeyerek çekilme kararı aldı.

Maçta önde olduğu sırada daha fazla ayakta duramadığı için dizlerinin üzerine çöktüğünü anlatan oyuncu “Yetkililerin bizi bu şartlarda oynatması adil değil” diyerek tepki gösterdi.