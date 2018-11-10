Avukattan savunma: Müvekkilim eşçinsel… Hakim bey bakar mısınız?

Erzurum’da ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan üç yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Y.Ç.’nin avukatı, müvekkilini “Hakim bey müvekkilim eşçinsel. Hakim bey bakar mısınız? Müvekkilim tehdit edebilecek durumda değil. Tehdit ve darp edilen asıl benim müvekkilim” diyerek savundu.

30 Ocak 2018 günü 155’i arayan bir kişi Erzurum’un Aziziye ilçesindeki evde fuhuş yapıldığı yönünde ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, ilgili kişinin Twitter hesabından “Eşcinselim arayın ücretli görüşüyorum” şeklinde paylaşım yaptığını tespit etti.

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24 yaşındaki Y.Ç.’yi müşteri gibi arayan polisler buluşma teklifinde bulundu. Y.Ç., “Yarım saat sonra seni kabul edebilirim” dediği polislerle görüşme isteğini kabul etti. Y.Ç.’nin evinin yakınlarına giden polis ekipleri, kimlik göstererek gözaltına almak istedi ve iddiaya göre Y.Ç. polis aracına binmemek için direndi. Araca bindirildikten sonra Y.Ç. iddiaya göre polisleri “Ben buradan çıkayım siz gününüzü göreceksiniz, beni tanımıyorsunuz” diye tehdit etti.

Avukatta hakime sordu

Polis ekiplerinin şikayeti üzerine Y.Ç. hakkında Erzurum 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘görevi yaptırmamak için direnme’ altı aydan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkarılan Y.Ç., suçlamaları kabul etmedi. Olay günü evden çöp atmak için dışarıya çıktığında yanına sivil polislerin geldiğini belirten Y.Ç., “Polisler hakkımda suçlama olduğunu söyledi. Ben de suçumun ne olduğunu sordum. Polisler beni darp etti ve hakaret içerikli sözler sarf etti. Polislere zorluk çıkarmadım ve kimseyi tehdit etmedim. Fiziki direnmem olmadı, sadece araçtan inmek istedim. Asıl ben onlardan şikayetçiyim” diye konuştu.

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Müvekkilinin polislerin hakaretine uğradığını belirten Avukat Erhan Topcu ise savunmasında şöyle konuştu “Hâkim bey müvekkilim eşcinsel. Rabbim onu o şekilde yaratmış. Değil polis memurları, kimse bu tercihine karışamaz. Tehdit, şantaj ve darp edilen asıl benim müvekkilim. Şikayetçi olması gereken benim müvekkilimken, sanık olan yine Y.Ç. Hakim bey bakar mısınız ? Müvekkilim tehdit edebilecek durumda değil. ‘Buradan çıkayım gününüzü göreceksiniz’ diyebilecek biri mi?”

Mahkeme, şikayetçi polislerin dinlenmesi için ertelendi.