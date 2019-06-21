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Yaramazlara biraz batar!

Avukatlarından açıklama: Öcalan, ‘HDP taraf ve payanda yapılmamalı’ demiş

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarından ‘mektup’la ilgili beklenen açıklama geldi.

Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Ali Kemal Özcan, Öcalan’dan HDP’ye ‘seçimlerde tarafsız çizgide ısrar edilmesi’ çağrısı yaptığı bir mektup aldığını öne sürmüştü. Eski HDP milletvekili Ziya Pir ‘yalan haber’ servis edildiğini söylerken Öcalan’ın avukatları da yarın bir açıklama yapılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise iddiayı ‘PKK-HDP savaşı’na yormuştu.

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Metin birebir aynı

Avukatların açıklamasında Özcan’ın iddiası ne teyit edildi ne de yanıtlandı. Ancak, Özcan’ın ‘Öcalan’ın mektubu’ diye aktardığı metinle avukatların açıklamaya ek olarak sunduğu ‘Öcalan’ın yazısı’ denen metin birebir aynı.

‘Mektup’ şöyleydi:

Avukatların açıklamasında ek olarak sunulan ‘Öcalan’ın yazısı’ şöyle:

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Avukatların açıklaması da şöyle:

‘Öcalan mektubu’yla gündemde: Eski mesai arkadaşına göre Özcan, megalomanyak iddiaları olan biriydi

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