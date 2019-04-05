Avukatlardan ortak bildiri: Savunmanın kriminalize edildiği zor günlerden geçiyoruz

Avukat İnsiyatifi 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yayınladığı ortak bildiride Türkiye’de savunma mesleğinin kriminalize edildiğini vurgulayarak insan hakları, hukuk ve yargının çok önemli bir sınav verdiği zor günlerden geçtiğini söyledi.

111 avukatın imza attığı bildiride sırf görevinin gereğini yaptığı için hakkında soruşturma ve kovuşturma açılan, haksız ve hukuksuz olarak tutuklanarak cezaevlerine konulan avukatların haklarına dikkat çekildi ve şunlar söylendi:

Reklam

“Avukatların sırf görevlerinin gereğini yapmış olmalarından dolayı soruşturma ve kovuşturmaya uğradığı, onlarcasının haksız ve hukuksuz olarak tutuklanarak cezaevlerine konulduğu, baroların hedef alındığı, adil yargılanma ilkeleri hiçe sayılarak özellikle savunma hakkının kullanılamaz hâle geldiği, AİHM kararlarının uygulanmadığı, yargı tarafsızlığının ve bağımsızlığının şekli görünümünün bile ortadan kaldırıldığı; kısaca Anayasa ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde yer alan hak ve özgürlüklerin kullanılamayacak şekilde hak arama yollarının etkisizleştirildiği; hukuk güvenliğinin ortadan kaldırıldığı, savunma mesleğinin kriminalize edildiği; insan hakları, hukuk ve yargının çok önemli sınav verdiği zor günlerden geçiyoruz.”

Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi (AİHS) gibi sözleşmelerde özüne dokunulamayacağı kabul edilen hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesi ilkesinden yola çıktıklarını belirten Avukat İnsiyatifi, avukatların zor zamanlar yaşadığına dikkat çekti. Açıklamada uluslararası belgelerde avukatlık mesleğine ilişkin belirtilen birçok hakkın neredeyse tamamının Türkiye’de uygulanamadığı vurgulandı.

Avukatların görevini özgür ve bağımsız olarak yürütebilmesi, vatandaşların etkin savunma ve adil yargılanma hakkının sağlandığı yargıya erişebilmesi için avukatlık mesleğiyle ilgili uluslararası belgelerde yer alan bazı haklar şöyle sıralandı:

Reklam

-Avukatların ve Meslek Örgütlerinin Bağımsızlığını Koruma,

-Avukatların Baskıya Maruz Kalmaması,

-Avukatların Baskıyla Tehdit Edilmemesi,

-Avukatların Görev Başında Tehditle Karşı Karşıya Kalmaması, Tehditten Korunma Hakkı,

-Devletin Uygunsuz Müdahale Yasağı,

-Avukatların İfade, İnanç ve Örgütlenme Hakkı,

-Hukuk ve İnsan Hakları Alanında Çalışmak,

-Yürütme ve Yargı Organından Gelen Baskılar Karşısında Dahi Avukatlığın Rolünün Belirtilmesi,

-Müvekkil Dosyasına İçeriğine Erişme Hakkı,

-Bilgi ve Belgeye Ulaşma Hakkı,

-Avukatların Müvekkillerine Erişebilmesi