Avukatlar: Kaftancıoğlu davasında sahte tweetler delil gösterildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun altı yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle bugün başlayan mahkemesinde, mahkeme heyeti Kaftancıoğlu’na savunma yapması için süre tanıyarak temmuz ayına duruşma tarihi verdi.

Fotoğraflar: DHA

CHP tarafından yapılan açıklamada da mahkemenin 18 Temmuz’a ertelendiği ve Kaftancioğlu’nun reddi hakim talebinde bulunduğu belirtildi.

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Çizim: Tarık Tolunay

Kaftancıoğlu sosyal medya paylaşımları üzerinden, ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddialarıyla 37. Ağır Ceza Mahkemesinde 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Çizim: Zulal

Kaftancıoğlu’nun avukatları, 17 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, delil olarak gösterilen sosyal medya paylaşımları arasında bilgisayar ortamında üretilmiş sahte tweetler bulunduğu bilgisini paylaştı.

Sabah saatlerinde yüzlerce kişi Kaftancıoğlu’na destek için İstanbul’da bulunan Çağlayan Adliyesi’ne geldi. CHP milletvekillerinin de bulunduğu grup “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı. Açıklamaya sanatçı Fazıl Say da katıldı.

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Adliye önünde CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek şunları söyledi:“Önceki dönemlerde olduğu gibi. Sözcü, Cumhuriyet gazetesi davası, Gezi davası, Eren Erdem davası, akademisyenlerin davası; tüm bu davalar muhalefeti baskı altına almak için düşüncenin ve ifade özgürlüğünün yargılandığı siyasi davalardır. Unutulmasın ki bu davalar ülkemizin itibarını zedeliyor. Unutulmasın ki bu davalar adalete duyulan güveni derinden sarsıyor. Ülkemiz zarar görüyor.”

Çizim: Zeynep Özatalay

Kaftancıoğlu’nun dosyasında da altı yıl önce paylaşılmış sosyal medya paylaşımları olduğunu söyleyen Erkek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sahte tweetler var. Kurguya dayalı iddialar var. Yine düşünce yargılanıyor, yine ifade özgürlüğü yargılanıyor. İstanbul’un ilk kadın il başkanı olarak, bir hekim olarak güçlü bir siyasetçi olarak İstanbul’un 25 yıl sonra kazanılmasında büyük pay sahibi olan Canan Kaftancıoğlu’ndan intikam mı almak istiyorsunuz.”