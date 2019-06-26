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Yaramazlara biraz batar!

Avukatlar: Hakan Atilla’nın tahliyesi bir hafta öne alınabilir

İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 32 ay hapse mahkum olan eski Halkbank yönetecisi Hakan Atilla’nın 19 Temmuz’da tahliye edilebileceği bildirildi.

Amerika’nın Sesi Türkçe’nin haberine göre, temyiz sürecinin devam ettiğini dile getiren Atilla’nın avukatları, üst mahkemeden gün beklendiğini söyledi.

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Avukatların açıklaması şöyle: “Hakan Atilla’yla ilgili temyiz sürecimiz halen devam ediyor. Gerekli başvurular ve dilekçeler verildi. Şu anda üst mahkemeden bize gün verilmesini bekliyoruz. Sözlü bir duruşma yapılacak. Daha sonrasındaysa üst mahkemeden yazılı bir karar bekliyoruz. Tahliye günü 19 Temmuz ama yine de bir bürokratik süreç var. Amerikan göç idaresinin bir sınır dışı işlemi söz konusu. Bunun ne kadar süreceğini ve hangi tarihlerde olacağını bilmiyoruz ama yoğun bir şekilde takip edeceğiz. Müvekkilimizin suçsuz olduğuna inanıyoruz. Üst mahkemenin bu yönde bir karar alacağını düşünüyoruz.”

Atilla’nın prosedüre göre 25 Temmuz’da cezasını tamamlayarak tahliye olması bekleniyordu.

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