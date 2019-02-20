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Yaramazlara biraz batar!

Avukatlar Cumhuriyet davasına tepki için yarın Çağlayan’da toplanıyor

Cumhuriyet gazetesi davasında aralarında avukatların da bulunduğu yedi gazete çalışanının cezasının kesinleşmesinin ardından, 100’den fazla avukat yarın saat 12:00’de Çağlayan’daki İstunbul Adliyesi’nde toplanacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhuriyet davasında mahkum olanlardan yedisi hakkında verilen hapis cezası kesinleşmiş, ceza alanlardan altısının infaz için tekrar hapse gireceği belli olmuştu.

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İstinaf mahkemesince onanan karara göre; Kadri Gürsel yattığı süre göz önüne alındığında tekrar hapse girmeyecek. Güray Öz (bir yıl bir ay), Hakan Kara (bir yıl 16 gün), Mustafa Kemal Güngör (bir yıl 16 gün), Musa Kart (bir yıl 16 gün), Emre İper (yedi ay), Bülent Utku (bir yıl sekiz ay) infaz yasası gereği hapis yatacak.

Bugün Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından yapılan duyuruda şöyle dendi: “Cumhuriyet davasında yargılanan avukat arkadaşlarımıza ve gazetecilere verilen cezalar İstinaf Mahkemesince onandı. Faşizmin infaz yargısına karşı Adalet Nöbeti için yeniden Çağlayan’dayız.”

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Kaynak: Twitter

Dava başından beri tutuklanan meslektaşlarına destek çıkan ve dava sürecindeki tartışmalı uygulamalara tepki gösteren avukatlar, meslektaşları Akın Atalay, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör’ün serbest bırakılması için düzenli aralıklarla ‘Adalet Nöbeti’ tutuyor.

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