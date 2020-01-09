Avukatlar: 20 kez şiddet davası açıldı, hiçbirinde tutuklanmadı

Eski eşi Hatun Koç’u yedi yaşındaki kızlarının önünde pompalı tüfekle vurup sakat bırakan tutuklu sanık Özkan Yarbi’nin yargılanmasına başlandı. Yarbi’ye 20 defa şiddet uygulamaktan dava açıldığı, hepsinde de ceza indirimi verildiği ve tutuklama yapılmadığı ortaya çıktı.

Hatun Koç. Fotoğraf DHA

Mersin’de 27 Mayıs’ta yaşanan olayla ilgili davada ifade veren Hatun Koç Yarbi’den boşandıktan sonra da şiddet gördüğünü ve ölmekten korktuğunu söyleyerek “Özgecan gibi, Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum” dedi.

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Koç ifadesinde olayı şöyle anlattı: “Arkamdan ‘Sana çiçek aldım ama değmezmişsin’ diye bağırdı. Durup arkama bakınca pompalı tüfeği çıkartarak ateş etti. Ayağımdan vuruldum. Sakat kaldım. Sürünerek iş yapıyorum.”

Özkan Yarbi. (Fotoğraf: DHA)

Mahkemede savunma yapan müşteki avukatları sanık hakkında Hatun Koç’a 2013’ten bu yana 20 defa şiddet uygulamaktan dava açıldığını ancak hepsinde de ceza indirimi verildiğini, Yarbi’nin tutuklanmadığını belirtti. Avukatlar hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan iddianame hazırlanan

sanığın ‘tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Önceki dosyaların incelenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı ertledi.



