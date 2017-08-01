‘Avukatla görüşme’ aralarını bozdu: Sarraf’la Atilla birbirine düştü

ABD’de tutuklu bulunan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi işadamı Rıza Sarraf ile New York’tan İstanbul’a dönerken havaalanında gözaltına alınıp 27 Mart’ta tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla birbirine düştü.

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre bunun sebebi, avukatlarının Atilla’yla yeterince görüşememesi.

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Konuyla ilgili hakim Richard Berman’a başvuruda bulunan Atilla’nın avukatları Victor J. Rocco, Thomas E. Thornhill ve Cathy Fleming, buna gerekçe olarak Sarraf’ın avukat görüşmelerini de gösterdi.

Atilla’nın avukatlarıyla görüşemediği tarihleri mahkemeye sunan avukatlar, müvekkilleri hakkında yapılan suçlamaların Sarraf’ınkilerle kıyaslanamayacağını savunarak, serbest bırakılmasını talep ettiler.

Avukatlar, Sarraf’ın kefaletle serbest bırakılması için alınan ret kararındaki yorumun Atilla için yapılamayacağını öne sürdü.

Öte yandan Atilla’nın avukatları, Türk yetkililere dayandırılan delillerin transkriptlerinin belirsizlik ve kafa karışıklı yarattığını savunarak, söz konusu kayıtların nasıl ele geçirildiğinin açık olmadığını ileri sürdü.

Yöneltilen suçlamalar

Sarraf ve işbirlikçilerinin, 2010-2015 yıllarında İran hükümeti ve diğer İran kurumları adına yaptırımları delerek, Amerikan finans sistemi aracılığıyla yüz binlerce dolar değerinde işlem gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

ABD’deki Miami Havalimanı’nda 19 Mart 2016’da gözaltına alınan Sarraf, 21 Mart 2016’da tutuklanmıştı. Sarraf hakkında 75 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla da Sarraf’la aynı suçlamalardan ötürü New York’tan İstanbul’a uçakla dönerken havaalanında gözaltına alınıp 27 Mart 2017’de tutuklanmıştı.