Avukatın eteğini ‘çok kısa’ bulan hakim göreve iade edilmiş

Duruşma sırasında avukatın ‘etek boyu’nun mevzuata aykırı olduğunu savunduğu ve konuyla ilgili tutanak tuttuğu için görevden uzaklaştırılan hakim Mehmet Yoylu’nun 24 Ekim’de HSK kararıyla göreve iade edildiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, Yoylu HSK kararıyla 24 Ekim’de görevine iade edildi. HSK kararında, “Soruşturmaya konu eylemlerin göreve devama engel teşkil etmediği anlaşıldığından tedbiren görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasına karar verilmiştir” dendi. Yoylu’nun Gebze Hakimi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

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Tutanakta ne yazıyordu?

29 Mayıs’ta, İstanbul Anadolu 2’nci İş Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakimin sözleri mahkeme tutanağına şöyle yansımıştı: “Davacı vekilinin eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğu bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı olduğu giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğu görüldü…”

Tutanakta, mahkeme başkanının etek boyuyla ilgili tespitini baroya şikayet etmek için fotoğraflamak istediğine dair sözleri de yer bulmuştu: “Davacı avukatın etek boyunun çok kısa olduğu ve bir yanlış anlamaya vesile olmaması için hakimin kısa değerlendirmesi ile huzurda bulunan avukatların kısa değerlendirmesinin aynı olmayacağı nazara alınarak baro başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun cep telefonu çekilmesi.”

Davalı ve davacı avukatları bunun özgürlük alanıyla ilgili olduğunu ve müdahale edilmemesi gerektiğini söylemiş, hakimin etek boyundan şikayet ettiği avukat fotoğrafının çekilmesine izin vermemişti. Hakim Yoylu, görevden uzaklaştırılmıştı.