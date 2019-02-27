Avukatı Trump’ı suçladı: Irkçı, dolandırıcı ve yalancı biri

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, bugün Kongre’de vereceği taslak ifadesinde Trump için “Irkçı, dolandırıcı ve yalancı biri. Danışmanı 2016’da Hillary Clinton’a zarar veren WikiLeaks ile iletişimdeydi” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Trump’ın eski avukatı Cohen, Rusya bağlantısı konusunda yalan söyleme, iki kadına sus parası ödeme ve vergi kaçırma suçlarından 36 ay hapis cezasına çarptırıldı, New York Barosu’ndan ihraç edildi ve bu ceza ile Trump’ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen özel soruşturmadan hapis cezası alan ilk kişi oldu.



Reklam

Cohen yayınlanan ifade taslağına göre şunları söyleyecek:

“Amerikan vatandaşlarına Başkan Trump hakkında bildiklerini anlatmaya geldim.

Kırk yıl düşünsem işi kabul ettiğim 2007’de Sayın Trump’ın bir gün başkanlık için yarışacağı ve nefret ve hoşgörüsüzlük üzerine bir kampanya yürütüp kazanacağını hayal edemezdim. Trump’ın iş teklifine evet dediğime çok pişmanım. Ona verdiğim tüm yardım ve destekten pişmanım. Kendi suçlarımdan utanıyorum ve mahkemede bunları açıkça kabul edip sorumluluğu halka açık bir şekilde aldım.

Reklam

Sayın Trump’ı korumak ve yüceltmek için yaptıklarımdan, zayıflığımdan ve yanlış yorumladığım sadakatten utanıyorum. Trump’ın yasadışı faliyetlerinin üzerini örtmenin bir parçası olmaktan ve kendi vicdanımı dinlememiş olmaktan utanıyorum.

Utanıyorum çünkü Sayın Trump’ın ne olduğunu biliyorum. O bir ırkçı. O bir dolandırıcı. O bir yalancı.

2016 yılındaki seçimler öncesi Demokrat Parti adayı Hillary Clinton’a zarar veren WikiLeaks mesajlarının içeriğini Trump çok önceden biliyordu.”

Trump ise bu suçlamaları reddederek Cohen’in daha az ceza almak için yalan söylediğini iddia etti. Bugün Vietnam’da Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’la zirvede olan Trump, Cohen’in ifadesine şu tweet ile cevap verdi: “Michael Cohen (maalesef) beni temsil eden birçok avukattan biriydi. Başka müşterileri de vardı. Eyalet Temyiz Mahkemesi tarafından yalan ve dolandırıcılık suçlarından barodan atıldı. Trump ile ilgisi olmayan kötü şeyler yaptı. Hapis cezasının süresini azaltmak için yalan söylüyor. Sahtekarın (Hillary Clinton) avukatını kullanıyor!“