Avukatı: Önder’in tahliyesi yarına kalabilir

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermesinin ardından tahliye beklentisi gerçekleşmedi. Avukatı Arzu Eylem Kayaoğlu, Önder ile görüşemediğini ve tahliyenin yarına kalabileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

RS FM’de Atilla Güner’in sunduğu ‘Akşam Postası’ programına konuşan Kayaoğlu, hâlâ Anayasa Mahkemesi’nden yazışmaların beklendiğini belirterek, Önder’in tahliyesinin yarına kalabileceğini açıkladı. Kayaoğlu, şöyle dedi: “Yarına kalma ihtimali bu saat itibariyle, öyle görünüyor. Gerçekten de hak ihlali, tahliyesine karar verilmiş, bir saat bile cezaevinde tutulmaması gerekirken muhtemelen yarına kalacak. Biraz sürüncemede bırakma durumu oluyor.”

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Kayaoğlu, AYM kararının eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili davayla ilişkisi hakkında da şunları söyledi: “Bu dosyadan Sırrı Bey aynı zamanda Selahattin Bey ile birlikte yargılanıyor. İkisi adına da hüküm giydikleri gün AYM başvurusu yapıldı. Yine de Sırrı Süreyya Önder ile ilgili böyle bir karar verilmiş olması Türkiye siyaseti ve hukuku açıdan çok önemli bir karar. Ancak bu saate kadar Demirtaş’ın dosyasıyla ilgili hiçbir gelişme yok. Gündeme de alınmadı. Başvuru yapıldıktan sonra hükümete başvuruya ilişkin dilekçe gönderilir, görüş alınması istenir, 15 günlük süre var, Sırrı Bey’de bu aşamalar tamamlandı. Selahattin Bey’in dosyasında hükümetten bir cevap alınıp alınmadığı bile belli değil. Bize Selahattin Demirtaş için gelen tek şey ‘başvurunuz alınmıştır’ şeklinde bir alındı belgesi. Sırrı Bey açısından bugün tahliye edilmezse hak ihlali devam ediyor, Selahattin Demirtaş açısından hak ihlali çok daha ağır bir şekilde devam ediyor.”