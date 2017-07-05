Avukatı Hazinedar’ı ‘FETÖ’ gerekçesiyle azleden müvekkil haksız bulundu

Beşiktaş belediye başkanı avukatını ‘FETÖ’ soruşturmasında adı geçiyor diye azleden müvekkil haksız bulundu.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre Kağıthane’de görev yapan imam M.E., 12 Aralık 2013’te camide kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle H.Y.’ye dava açtı.

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İmam M.E.’nin avukatlığını ise Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar üstlendi. Davada 14 Temmuz 2016’da H.Y.’nin imama 2 bin lira tazminat ödemesi kararı çıktı.

‘FETÖ’ gerekçesi

İmam M.E., 9 Ağustos 2016’da Hazinedar’ı noter kanalıyla, hakkında yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması gerekçesiyle azletti. Azil gerekçesinde ayrıca Diyanet’in ‘FETÖ’ soruşturmasında adı geçen avukatların tümüyle de ilişkilerin kesilmesini istediği de belirtildi.

Bundan yaklaşık 10 gün sonra da avukatlık ücretini ödemediği gerekçesiyle imama İstanbul 32’nci İcra Müdürlüğü’nden 17 Ağustos 2016 tarihli ödeme emri ulaştı. Hazinedar’ın ‘alacaklı’ olarak göründüğü yazıda imamın 8 bin 62 liralık borcu olduğu belirtildi.

‘Siyaseten yıpratma amaçlı’

İmam, 26 Ağustos 2016’da borca ve icra takibine itiraz etti. Hazinedar da itirazın iptali istemiyle geçen yılın kasım ayında İstanbul 12’nci Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı.

Dilekçede, Hazinedar hakkında emniyetin re’sen başlattığı bir soruşturma olmadığı, soruşturmanın Hazinedar’ı siyaseten yıpratma amaçlı olduğu iddia edildi.

Diyanet de ‘FETÖ’ soruşturmasında adı geçen avukatlarla ilişkilerin kesilmesine dair bir genelgelerinin olmadığını bildirdi.

Hazinedar haklı bulundu

Mahkemenin 28 Şubat’ta dosyayı gönderdiği bilirkişi Prof. Dr. Hamdi Tamer İnal, hazırladığı raporunu 4 Mayıs’ta mahkemeye sundu.

Raporda azil kararının haklı olmadığı belirtildi, bu nedenle de imamın avukatlık ücretinin ödemesi gerektiği ifade edildi. Mahkeme, dördüncü duruşmada verdiği kararda, imamın itirazını iptal etti.

İcra takibinin devamına hükmeden mahkeme, imamın 8 bin 62 liralık asıl alacağın yüzde 20’si kadar da icra inkar tazminatı ödemesine karar verdi.

İmamın mahkeme kararını bölge adliye mahkemesine taşıma hakkı var.