Mahkeme, Sırrı Süreyya Önder’in tahliyesine karar verdi

Eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tahliyesine ilişkin karar UYAP’a yüklendi. Karara göre Önder’in birkaç saat içinde tahliye edilmesi bekleniyor.

Sırrı Süreyya Önder’in mahkumiyetinin hak ihlali olduğuna ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararının ardından yakınları ve partililer cezaevine giderek Önder’in tahliyesini beklemeye başlamıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi kararının gönderildiği İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, mesai saati bitiminde evlerine gittikleri için Önder, AYM’nin ihlal kararına rağmen bir geceyi daha cezaevinde geçirdi.

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Bugün AYM kararı doğrultusunda tahliye kararı verilmesi beklenirken mahkemenin savcıdan görüş sorması nedeniyle ‘tahliye olmayacak mi’ sorusu gündeme gelmişti. Mahkeme ise tahliyeye karar verdi.

Önder’in avukatı Eylem Arzu Kayaoğlu, mahkemenin kararını yazdığını, ancak heyetin kararın UYAP’a (Ulusal Yargı Ağı Projesi) yüklenmesi için onay vermesinden sonra resmileşeceğini söylemişti.

‘Demirtaş için de karar çıkmalı’

Avukat Kayaoğlu, Diken’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “AYM kararı ile birlikte derhal tahliye işlemlerinin yapılması gerekiyordu. Ancak kararı verecek mahkeme, AYM kararının mesai saatleri sonrası gelmesi nedeni ile bir günlük bir gecikme ile Sırrı beyin tahliyesine dair kararı yazdı. Değerlendirmeye dahi kapalı bir konu olması nedeni ile mahkemenin ayrıca bir tutukluluk durum değerlendirmesi değil, sadece AYM kararına uygun şekilde yazı yazması yeterli olacaktı. Bir gün değil 1 saat bile cezaevinde tutulması hak ihlalidir. Ancak yine de sevindirici bir durum. Emeği geçen bütün avukat arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

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Aynı tarihte başvuru yapılmasına rağmen Selahattin Demirtaş ile ilgili henüz hiç bir gelişme olmaması da Sayın Demirtaş açısından hak ihlalini arttıran bir durum ve bu ihlal şu an itibari ile AYM eliyle gerçekleşiyor. Umarız ki AYM sayın Demirtaş’la ilgili kararını da aynı doğrultuda verir.”