Avukatı ‘Bilgimiz yok’ diyor: Sabah’tan Hasan Cemal’e yakalama kararı iddiası

Sabah gazetesi, ‘FETÖ’nün medya yapılanması’nda yer aldığı gerekçesiyle gazeteci Hasan Cemal hakkında yakalama kararı bulunduğunu iddia ederken, Cemal’in avukatı Fikret İlkiz “Bizim bilgimiz dâhilinde bir yakalama kararı yok” dedi.

Sabah’tan Kenan Kıran’ın ‘Osman Kavala’nın ipi Avrupa’nın elinde’ başlıklı haberinde Cemal hakkında yakalama kararı olduğu öne sürüldü.

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Haberde kararla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Soruşturma kapsamında; Osman Kavala’nın, FETÖ’nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Cemal ve PKK’nın yayın organı olmakla itham edilen İMC TV’de sunuculuk yapan Banu Güven’i kurulacak medya yapılanması için Açık Toplum Vakfı’na yönlendirdiği tespit edildi.”

T24’e konuşan Cemal’in avukatı İlkiz ise bu yönde bir kararın kendilerine ulaşmadığını dile getirerek, “Bizim elimizde, bizim bilgimiz dâhilinde Hasan Cemal hakkında bir yakalama kararı yok. Bilgi almak isteyenler, soruyu, bunu yazan, bu iddiayı öne süren gazeteciye sorsunlar” dedi.