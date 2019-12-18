Avukatı açıkladı: Öcalan’a yeni disiplin cezası verilmiş

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan ile aynı cezaevinde kalan kalan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’a bu yıl içinde ikinci kez disiplin cezası verildiği ve bu yüzden avukatları ve aileleriyle görüşmelerinin engellendiği ortaya çıktı.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, 17 Eylül’de ağabeyine üç aylık disiplin cezası verildiğini, söz konusu cezanın gerekçesinin ise belirtilmediğini açıklamıştı. Kardeşiyle Kurban Bayramı’ndan bu yana görüşemediğine işaret eden Mehmet Öcalan, “Bu üç aylık cezanın adı disiplin değil tecrittir” demişti.

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Öcalan ile 2 Mayıs, 22 Mayıs, 12 Haziran, 18 Haziran ve 7 Ağustos 2019 tarihlerinde beş görüşme gerçekleştiren avukatlarının o günden bu yana yaptıkları tüm görüşme taleplerine ise yanıt bile verilmediği belirtiliyor. Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım’ın da aileleriyle 2015 yılından bu yana sadece 5 Haziran ve 12 Ağustos 2019 tarihlerinde görüşme yaptıkları kaydediliyor.

Mezopotamya Ajansı’ndan Erdoğan Alayumat’ın haberine göre, Öcalan ve İmralı’da tutuklu bulunan diğer kişilerin avukatlığını üstlenen, Asrın Hukuk Bürosu’ndan İbrahim Bilmez, ‘Öcalan ve diğer isimler hakkında cezaevi idaresince 10 Temmuz’da disiplin cezası verildiği, bu cezanın bitmesinin ardından 21 Ekim tarihinde yeni bir disiplin cezasının daha verildiği’ bilgisini paylaştı.

Verilen bu son disiplin cezasını 29 Kasım’da öğrendiklerini belirten Bilmez, öğrendikten sonra ise Öcalan ve diğer müvekkilleri için itirazda bulunduklarını, ancak yaptıkları itirazın reddedildiğini söyledi.

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Uzun süredir Öcalan ve diğer müvekkillerine verilen disiplin cezalarının kendilerinden bilinçli bir şekilde gizlendiğini vurgulayan Bilmez, bu yüzden içeriğini göremediklerini kaydetti. Ailelere verilen disiplin cezalarına ilişkin de yine kendilerine herhangi bir tutanağın tebliğ edilmediğini aktaran Bilmez, bu yüzden verilen bu tür disiplin cezalarından haberdar olmadıklarını belirtti. Bilmez, aile görüşü için başvuru yaptıklarında bu tür disiplin cezalarından haberdar olduklarını, bu zaman zarfında itiraz süresinin de dolmuş olmasından ötürü itiraz edemediklerini vurguladı.

Bilmez ayrıca, “Sayın Öcalan bu disiplin cezalarının siyasi bir tavır olduğunu düşündüğü için o da siyasi bir tavır takınarak bu cezalara itiraz etmiyor. Sayın Öcalan hakkında verilen ceza onaylanıyor ancak diğer müvekkillerimiz itiraz ettiği için onların hukuki süreci devam ediyor” dedi.

Aileler için verilen disiplin cezalarının avukat görüşünü engellemediğini hatırlatan Bilmez, “Disiplin cezası alan müvekkillerimiz sadece aileleriyle görüşemiyor avukat görüşmesini bağlayan cezalar değil” ifadelerini kullandı.