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Yaramazlara biraz batar!

‘Avukata darp’a başsavcılık savunması: Araca doğru koşarak hakaret etti

İstanbul başsavcılığı, bir avukatın cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamada avukatın ‘cumhurbaşkanının bulunduğu araca doğru koşarak hakaretlerde bulunduğunu’ bildirdi.

Fotoğraf: Twitter

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Çırağan Sarayı’nın önündeki yolun trafiğe neden kapatıldığını soran avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun, cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği ve işkenceye maruz bırakıldığı bildirilmişti.

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Savcılık açıklamasında şöyle dendi: “13 Nisan 2019 günü Çırağan Caddesi’nde seyreden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na ait konvoyun geçişi sırasında, haberlere konu şahsın, 13 Nisan tarihli yakalama tutanağı içeriğine göre, ‘Cumhurbaşkanının bulunduğu araca doğru koşarak hakaretlerde bulunduğuna‘ dair iddialar ve tespitler üzerine, cumhuriyet başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş, şüpheli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Şüpheli hakkında bu soruşturmayla birlikte, şüphelinin kötü muameleye uğradığına ilişkin iddialar da cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturulmaktadır.

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