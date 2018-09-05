Avukata darp soruşturması: Polis, karakolda ‘suç delili’ aradı!

İstanbul’da bir avukata saldırıp silah doğrultan komiserin odasında çok sayıda sopa bulundu.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şüpheli ifadesine katılmak için giden bir kadın avukat, komiser tarafından darp edilmiş, üzerine silah doğrultulmuştu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada komiser dahil dört görevli açığa alınmıştı.

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Kanal D’nin haberine göre soruşturma kapsamında saldırgan komiserin odasında ve diğer odalarda polisler arama yaptı.

Aramada arasında beyzbol sopasının da olduğu çok sayıda sopa bulundu. Bu sopaların neden bir polis merkezinde bulunduğu konusunda soru işaretleri oluştu.

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Arama sırasında bazı polislerin, meslektaşlarına tepki gösterdiği görüldü.

Polis, arama sonrasında polis merkezinde bulduğu çok sayıda silah, sopa ve suç aleti özelliği taşıyan alete el koydu.