Avukat: Rapora göre Gülistan Doku erkek arkadaşı tarafından alıkonmuştur

5 Ocak’tan bu yana haber alınamayan Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendiren ailenin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Rus uyruklu Zaynal A. tarafından iki gün alıkonulduğunu belirtti.

Fotoğraf: DHA

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Diyarbakır’da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli’ye giderek ihbarda bulunmuştu. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku’nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği belirlenmişti.

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Doku’yu arama çalışmalarında son olarak 22 Temmuz günü baraj gölündeki suyun tahliye edilmesiyle ilgili çalışma başlatılmıştı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Doku’nun kaybolmasına ilişkin bilirkişi tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen şunları söyledi:

“Bu raporlarda şüphelinin eylemi daha da net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Gülistan, 4 Ocak günü part-time olarak bir işyerinde çalışmaya başlıyor. O çalışması, saat 16:00 ile 23:00 arası olması gerekir. Saat 20:00 sıralarında şüphelinin babasının adına kayıtlı bir telefondan aranması üzerine Gülistan, patronundan izin alarak şüphelinin evine gidiyor, saat 21:00 sıralarında. Saat 22:30 sıralarında da evlerinden çıktığına ilişkin görüntüler var. Bu görüntülerde Gülistan’ın hızlıca evi terk ettiği görülüyor, şüphelinin de hızlıca ardından araca binip Gülistan’ın arkasından gittiği görülüyor. Saat 23:00’e kadar Gülistan’ın ne olduğu ile ilgili bir bilgimiz yoktu. Ta ki bir vatandaş dosyaya ihbarda buluna kadar. Gülistan’ın zorla araca bindirildiğine şahit olan bu kişinin ihbarından sonra biz öğrendik ki Gülistan orada alıkonuşmuş, zorla araca bindirilmek istenmiş. Polis geldikten sonra da kimlik sorması üzerine şüphelinin kimliğinin üzerinde olmadığı anlaşılınca ev aranmış ve baba gelmiş. Ondan sonra da polis olan babası geldikten sonra da şüpheli gözaltına alınmadan serbest bırakılıyor. Şimdi biz bu olayı ne şüphelinin ilk ifadelerinden ne de şüphelinin babasının ilk ifadelerinden hiç bilmiyorduk. Çünkü buna hiç değinmediler. Sadece, ‘Eve gelip çay içti ve öyle gitti’ dediler. Vatandaş ihbarı sonrasında Hatice öğretmen çıktı, Gülistan oradan ayrıldıktan sonra saat geç olduğu için yurda gidemedi, hocasının evine gitti, hocasına her şeyi anlattı, hocası da gelip ifadesini verince biz anladık ki o gece Gülistan alıkonulmuş.”

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Avukat Çimen, erkek arkadaşının 5 Ocak günü saat 11:00’de Gülistan’ı arayarak, kafeteryaya gelmesini istediğini belirterek o gün yaşananlara sair şunları anlattı: “Gülistan kafeye gidiyor. Kafeye girdikten sonra beş dakika kalıyor. Yine aynı evden çıkar gibi hızlıca kafeyi terk ediyor, şüpheli yine onun peşinden koşuyor, Gülistan’ı alıkoyuyor ve sekiz dakika boyunca, bu video analiz raporunda geldi, uyarı, ikaz, ihtar, tehdit, hatta konuşurken Gülistan’ın başının üstüne çıkar gibi oluyor. Yani şüpheli, 4 Ocak gecesi yaptığı alıkoyma eylemini, 5 Ocak günü de tekrarladı… Çözümleme tutanaklarında ilk aşamada sadece Gülistan’ın kafenin önünde olan bir görüntüsü var, onu basın da paylaştı. Gülistan’ın içeri girdiğinden hiç bahsetmiyor. Yine kafede Gülistan gelmeden önce iki kadının geldiği ve şüpheliyle görüştüğü hususu var, ona da hiç değinilmemiş.”

Çimen, bilirkişi raporunda şüphelinin eylemini kararlı bir şekilde tekrarladığı, alıkoyduğu, tehditte bulunduğu, ona fiziksel baskıda bulunduğu ortaya çıktığı için tutuklanması gerektiğini belirtti.