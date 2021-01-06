Avukat, eşi ve stajyeri ölü bulundu: Doğalgaz zehirlenmesinden kaynaklandığı düşünülüyor

Diyarbakır’da, bir evde avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş’ın cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre ölüm nedenleri doğalgaz zehirlenmesi.

Fotoğraf: DHA

Avukat Ömer Baran’dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Polis, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 4’üncü Sokak’ta bulunan bir apartmanın dokuzuncu katındaki daireye gitti. Dairenin Baran tarafından büro olarak kullanıldığı belirtildi.

Kapıyı açan olmayınca kapıyı açıp içeri giren polis, üç kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu. Girişte yoğun gaz kokusunun tespit edilmesi üzerine yapılan kontrolde, mutfaktaki ocaklardan birinin açık olduğu belirlendi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre doğal gazdan zehirlendikleri düşünülen Ömer Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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Baran’ın eşi Müjde Baran ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ancak kurtarılamadı.

Üç kişinin cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.