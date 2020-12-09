İçişleri Bakanlığı: Aytaç Ünsal yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında yargılanan avukat Aytaç Ünsal’ın, Edirne’den yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, ‘Ünsal’ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı’ ifadeleri yer alıyor.

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Açıklamada şunlar aktarıldı: “Ünsal’ın yakalandığı araçta yapılan aramada Meriç Nehrinden geçmek için kullanılacak 1 adet bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi. Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın Çağlayan Adliyesi’ndeki makam odasında DHKP-C’li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C’nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti.”

Halk TV’ye konuşan Aytaç Ünsal’ın annesi Nermin Ünsal şunları söyledi: “Sağlık durumu iyi değildi. Sinir iltihabı vardı, bir sürü sıkıntısı vardı ve tedavi görüyordu. Bir yıl infaz durdurması vardı. Az önce polisler aradılar ve kaçma şüphesiyle gözaltına alındığını söylediler.”

Ne olmuştu?

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatları 12 Eylül 2017’de başlayan operasyonlarla tutuklanarak hapse kondu. Tutukluluklarının birinci yılında hakim karşısına çıkan avukatlar tahliye edildi. Tahliye kararının üzerinden bir gün geçmeden tekrar tutuklama kararı çıkarıldı.

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Tahliye kararını veren hakim başka bir mahkemede görevlendirildi. Yeni mahkeme başkanının görevlendirildiği heyet, 20 Mart 2019’da 18 avukatı ‘terör örgütü kurma ve yönetme‘ ile ‘terör örgütü üyeliği‘ suçlamasıyla toplam 159 yıl hapis cezasına çarptırdı. 27 Ağustos’ta ölüm orucundayken yaşamını yitiren Ebru Timtik 13 yıl altı ay, ölüm orucunu sürdüren avukat Aytaç Ünsal ise 10 yıl altı ay hapis cezasına mahkum edildi. İstinaf mahkemesi yerel mahkemenin kararını 15 Ekim 2019’da onadı.