İçişleri Bakanlığı’nın ‘Edirne’den, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandığını’ duyurduğu Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında yargılanan avukat Aytaç Ünsal tutuklandı.

AA’nın bildirdiğine göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Ünsal, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

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Adliyeye sevk edilen Ünsal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Edirne F Tipi Cezaevine götürüldü.

Bakanlığın, Ünsal’ın Edirne’de gözaltına alındığını duyurduğu yazılı açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu: “Avukat Aytaç Ünsal, Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında biri Afgan uyruklu, biri PKK’dan kaydı bulunan üç göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandı.

Ünsal’ın yakalandığı araçta yapılan aramada Meriç Nehrinden geçmek için kullanılacak bir adet bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi.”