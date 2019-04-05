Avukat Amal Clooney Britanya’nın basın özgürlüğü elçisi oldu

ABD’li oyuncu George Clooney’nin insan hakları savunucusu avukat eşi Amal Clooney, Britanya Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın basın özgürlüğü özel elçisi oldu.

Hunt ve Clooney, geçen yıl da bir araya gelmişti. Fotoğraf: Reuters

Guardian’daki habere göre uluslararası çapta ünü olan başarılı avukat Hunt, Fransa’daki G7 dışişleri bakanları toplantısı kapsamındaki bir etkinlikte bir araya geldi. Atamayı duyuran Hunt, Clooney’nin dünyanın dört bir yanındaki gazetecilere yapılan kısıtlama ve tacizlere dikkat çekmeyi amaçladıkları kampanyanın bir parçası olmasını istediğini belirtti.

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Basın özgürlüğüne odaklanan, üst düzey hukukçuların yer aldığı bir heyete başkanlık da yapacak olan Clooney ise şunları söyledi: “Gazetecileri savunurken muhabirlerin nasıl hedef alındığını, hapse atıldığını ve nasıl susturulmaya çalışıldıklarını gördüm. Bu durumla mücadele etmek için elimden geleni yaparım.”

Britanya ve Kanada temmuz ayında Britanya’nın başkenti Londra’da gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili ortak konferans düzenleyecek.

Clooney, geçen yıl Myanmar’da devlet sırlarını açıklamakla suçlanan ve yedi yıl hapse mahkum edilen Reuters çalışanları Wa Lone ve Kyaw Soe’nun avukatlığını üstlenmişti.