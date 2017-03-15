Avrupa’yla ‘referandum krizi’nin etkisi: Alman sanatçı Türkiye’ye gelmekten vazgeçti

Hollanda ve Almanya’yla referandum krizi sanatı da vurdu.
Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.
Alman sanatçı Ulay, Pera Müzesi’nde devam eden ‘Balkanlardan Genel Soğuk Hava’ sergisi kapsamında 17 Mart’ta gerçekleştireceği konuşmayı iptal etti. Sanatçı, konuşmasını ‘son dönemde Türkiye ile Avrupa arasında diplomatik açıdan yaşanan sıkıntılı atmosferden duyduğu kişisel endişe’ sebebiyle iptal etti.
Ulay, sergi küratörleri Alenka Gregorič ve Ali Akay’la birlikte ‘Sanatın Suça Dair Bir Yanı Vardır’ performansı üzerine konuşacaktı.