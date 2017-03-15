Avrupa’yla ‘referandum krizi’ hack furyasına dönüştü: ‘Size ufak bir Osmanlı tokadı’

Aralarında BBC Kuzey Amerika, UNICEF ve Uluslararası Af Örgütü’nün de bulunduğu en az 25 Twitter hesabı Türkiyeli hackerler tarafından hacklendi.
Twitter hesaplarına yönelik saldırı, Türkiye’nin Almanya ve Hollanda ile yaşadığı referandum kampanyası krizinin ardından geldi.
Hacklenen Twitter hesaplarından atılan tweetlerde #NaziAlmanya ve #NaziHollanda etiketleri kullanılırken, “Size ufak bir Osmanlı tokadı. 16 Nisan’da görüşmek üzere” ifadeleri yer aldı.
Hackleme furyasından Alman futbol takımı Borussia Dortmund’un Twitter hesabı da nasibini aldı.
Atılan tweetlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının yer aldığı bir video da bulunuyor. Videoda Erdoğan’ın Davos zirvesindeki meşhur “One minute” çıkışının yanısıra farklı yerlerde yaptığı konuşmalar, ‘Dombıra’ şarkısı eşliğinde veriliyor. Video ‘Reis’i üzeni biz de üzeriz’ başlığını taşıyor.