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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa’yla İran arasında ‘takas ekonomisi’ başlıyor

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, İran ile ticaret için kurulan özel ticaret mekanizması Instex’in önümüzdeki günlerde ilk işlemi tamamlamasını umduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından kurulan Instex, Avrupa tarafında ithalatçı ve ihracatçı arasındaki dengeyi sağlayarak doğrudan finansal transferlerden kaçınmayı amaçlayan bir ticaret mekanizması.

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Le Maire Polonya’daki bir toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Instex’in birkaç gün içinde yürürlüğe girmesini istiyoruz ve birkaç gün içinde işlem yapabilmeyi umuyorum. İlk işlemin birkaç gün içinde tamamlanmasını umuyorum” dedi.

Le Maire, “İlk işlem sınırlı olacak, ancak bu bir başlangıç noktası ve Instex’in verimli bir araç olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Instex ilk aşamada ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl İran’ın nükleer anlaşmadan ayrılma kararıyla başlattığı yaptırımlardan kaçınmak amacıyla kurulmuştu.

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Avrupalı diplomatlar bu mekanizma ile Tahran’ın nükleer anlaşmayı ayakta tutması için gereken büyük çaplı ticaretin mümkün olmadığını savunuyor.

Son olarak, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının, Avrupalı ülkelerin 2015 yılındaki nükleer anlaşmayı ayakta tutma çabalarına rağmen anlaşmada belirlenen sınırı aştığı açıklanmıştı.

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