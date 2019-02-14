Avrupa’ya ‘kaçış’: Türkiye’den iltica yarı yarıya arttı, 18 bin kişi sırada

Avrupa İltica Destek Ofisi’nin (EASO) raporuna göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iltica başvurularında genelde azalma eğilimi görülürken Türkiye’den başvuruların sayısı yarıya yarıya arttı.

Kaynak: Nezavisen.com

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2017’de Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2016’ya göre yüzde 42.5’lik artışla 253 bin 640’a çıkmıştı.



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EASO geçici raporunu dün yayınladı. Rapora göre 2018’de Türkiye’den iltica başvurularında bir önceki yıla göre yaklaşık 24 bin 500 artış kaydedilirken artış oranı yüzde 48’e ulaştı.

Kabul oranı da yükseldi

DW’nin haberine göre raporun Türkiye’yle ilgili bölümünde, iltica başvurularının çoğunun 2018’in ikinci yarısında yapıldığı ve en yoğun başvuruların yaklaşık 2 bin 900’er başvuruyla temmuz ve ekim aylarında kaydedildiği belirtildi.

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Raporda Türk vatandaşlarının başvurularında kabul oranının 2017’deki yüzde 33’ten 2018’de yüzde 46’ya yükseldiği, kabul edilenlerin çoğuna mülteci statüsü tanındığı da belirtildi.

İltica başvurularında kabul oranının en yüksek olduğu ülkeler Türkiye, İran ve Çin.

EASO raporuna göre aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye’den 17 bin 800 başvuru halen yanıt bekliyor.

Avrupa’ya iltica başvurularında azalma

Öte yandan 2018’de AB ülkelerine toplam iltica başvuru sayısında ise azalma saptandı. AB üyesi 28 ülke, Norveç ve İsviçre’ye yönelik başvuruların mercek altına alındığı rapora göre Avrupa ülkelerine toplam başvuru sayısı 634 bin 700’de kalarak 2017’ye göre yüzde 10 azaldı.

2018’de başvuru kabul oranları da 2017’deki yüzde 40’tan 2018’de yüzde 34’e geriledi.

EASO raporuna göre iltica başvurusunda bulunan Suriyelilerin sayısı da azaldı. 2015 ve 2016’da her dört başvurudan biri Suriye’den gelirken 2018’de bu sayı her 10 başvurudan birine geriledi.