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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde yüzde 25 değer kaybı bekleniyor: Listede Beşiktaş ve Galatasaray da var

Covid-19 salgını nedeniyle futbol dünyası ekonomik olarak zor bir dönemden geçerken Avrupa’nın üst düzey kulüplerinin ortalama yüzde 20-25 değer kaybı yaşamasının beklendiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

KPMG Football Benchmark’ın araştırmasında, salgın sürecinde Avrupa’nın en değerli 32 kulübünün piyasa değerlerindeki azalışlar incelendi.

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Araştırmada, liglerin ‘corona’ nedeniyle iptal edildiği Fransa’daki kulüplerin en çok zarar görenler olacağı belirtilirken, Olympique Lyon’un yüzde 27.5, Paris Saint-Germain’in (PSG) yüzde 25.4 değer kaybı yaşamasının beklendiği kaydedildi.

Listede Türkiye’den Galatasaray ve Beşiktaş yer alırken, sarı-kırmızılıların yüzde 23.3, siyah-beyazlıların ise yüzde 20.2 değer kaybedeceği tahmin edildi.

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