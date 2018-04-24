Avrupa’nın ‘erken seçim’ itirazına hükümetten tepki: Haddi aştılar

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Hükümet, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) 24 Haziran’daki erken seçimi erteleme çağrısına tepki gösterdi.

AKPM, mevcut koşullardaki bir seçimin ‘Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı’nı öne sürmüştü.

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Fransa örneği

Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, AKPM’nin çağrısının kabul edilemez olduğunu belirterek “Bu çağrı, Türkiye’nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahaledir” dedi.

Fransa’da OHAL’de gidilen seçimlerde ‘AB kriterleri ve seçim güvenliği’nin AKPM’nin aklına gelmediğini ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti: “Fransa’ya seçimi erteleme çağrısı yapmayan AKPM’nin konu Türkiye olunca AB kriterleri, OHAL ve seçim güvenliğini hatırlayıp Türkiye’ye seçimi erteleme çağrısı yapması, manidardır, çifte standarttır.”

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‘Haddi aşmak budur’

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Denetim Komisyonu’nun haddini ‘her bakımdan’ aşarak ‘tamamen’ siyasi bir karar aldığını savundu.

Bakan şunları kaydetti: “Türkiye’nin demokratik seçim yapma kapasitesine ve halkımızın iradesine kimse laf söyleyemez. Haddini aşmak budur. Türkiye’nin ne zaman seçim yapacağına nasıl karar vereceği bellidir.”