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Avrupa’nın en eski ormanında ağaç kesmek yasaklandı

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Avrupa’nın en eski ormanı Bialowieza’da ağaç kesmek yasaklandı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’de yer alan habere göre kararı Avrupa Adalet Divanı aldı.

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Polonya’da yer alan 10 bin yıllık ormanda, hükümetin geçen yıl ağaç kesim kotasını üç kat artırması tepki çekmiş, UNESCO, AB ve çevre örgütleri kararı protesto etmişti.

Az bulunan bizonlar ve kuş türlerine ev sahipliği yapan Bialowieza ormanına dair alınan karara ilişkin açıklama yapan Avrupa Komisyonu, ağaç kesmenin nesli tükenmekte olan canlılar için risk yarattığını söyledi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki orman, Polonya ile Belarus arasındaki sınır boyunca uzanıyor.

 


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