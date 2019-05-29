Avrupa’nın en değerlisi Real Madrid

Bu sezon Barcelona ve Atletico Madrid’in arkasında kalarak İspanya Ligi’ni üçüncü tamamlayan Real Madrid’in Avrupa’nın ‘en değerli’ takımı olduğu açıklandı.

Real Madrid, 26 Mayıs 2018’de Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı. Fotoğraf: Reuters

Denetim firması KPMG’nin verilerine göre işletme değeri 3.224 milyar avro (21.59 milyar lira) olan kulüp geçen yıl açıklanan listenin en değerlisi unvanının sahibi, İngiliz Premier Ligi takımı Manchester United’ı sollayarak zirveye oturdu.

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Liste, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarındaki yayın ve stat gelirleri ile diğer gelirler hesaplanarak hazırlandı. Real Madrid, verileri göz önüne alınan bu iki sezonda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış, işletme değerini yüz 10 artırmıştı.

32 takımın yer aldığı listede Türkiye’den iki takım yer alıyor. Beşiktaş 383 milyon avroyla (2.57 milyar lira) 23’üncü, Galatasaray 246 milyon avroyla 32’nci sırada (1.649 milyar lira) İngiltere Premier Ligi’nden altı takımın yer aldığı listedeki ilk 10 şöyle sıralanıyor:

Real Madrid; İspanya – 3.224 avro (21.59 milyar lira)

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Manchester United, İngiltere – 3.207 milyar avro (21.48 milyar lira)

Bayern Münih, Almanya – 2.696 milyar avro (18.06 milyar lira)

Barcelona, İspanya – 2.676 milyar avro (17.91 milyar lira)

Manchester City, İngiltere – 2.46 milyar avro (16.48 milyar lira)

Chelsea, İngiltere – 2.227 milyar avro (14.92 milyar lira)

Liverpool, İngiltere – 2.095 milyar avro (14.03 milyar lira)

Arsenal, İngiltere – 2.008 milyar avro (13.45 milyar lira)

Tottenham, İngiltere – 1.697 milyar avro (11.37 milyar lira)

Juventus, İtalya – 1.548 milyar avro (10.37 milyar lira)